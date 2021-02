Sieg auf der Lieblingsbahn

Die diesjährige Skeleton- und Bob-WM begann am Wochenende mit den Frauenzweierbobs. Mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde stürzten sich Sportlerinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA und Rumänien durch die 17 Kurven. Die Bobbahn in Altenberg ist eine der anspruchsvollsten der Welt, nur die Eisrinne in Lake Placid, wo die WM eigentlich hätte stattfinden sollen, ist noch etwas ruppiger und gefährlicher.

Die ersten zwei Rennen, die am Freitag gefahren wurden, zeigten bereits, dass es auch diesmal keine großen Überraschungen geben würde. Die US-amerikanische Titelverteidigerin Kaillie Humphries war wieder nicht zu schlagen. Sie siegte auf ihrer Lieblingsbahn gemeinsam mit Anschieberin Lolo Jones in 3:48,26 Minuten. Mit 35 Hundertstelsekunden Vorsprung ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Die 35jährige US-Amerikanerin war vor ein paar Jah...