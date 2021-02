Der Plan: Selbst bestimmen

Wenn ein System wie der Kapitalismus, durch Umweltzerstörung, Raubbau an natürlichen Rohstoffen, Vermüllung und Versauerung der Meere, Entwertung der Böden, ernährungsbedingte Erkrankungen, Pandemien, periodische Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit, sich verschärfende Ungleichheit, dramatisch wachsende Armut, Rassismus, Hungersnöte, Kriegstreiberei und mit unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen die menschlichen Existenzgrundlagen vernichtet, wird es höchste Zeit, ein neues, besseres System aufzubauen. Wie soll dies geschehen? In der heutigen linken Bewegung gibt es, wie schon in den vergangenen zwei Jahrhunderten, zwei Transformationsansätze: Der eine ist systemintegrativ, der andere systemüberwindend.

Bei den meisten Linken und speziell bei der Partei Die Linke dominieren reformistische, systemintegrative Problemlösungen. Sie streben innerhalb des Kapitalismus eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft an. Der soziale und ökologische Kurswechsel ...