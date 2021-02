Herrin und Hund

Monika Maron hat einen neuen Hund. Das müsste nicht interessieren, wenn Monika Maron nicht die wäre, die Angst hat, dass man in diesem leidig linksgrünen Land seine Meinung nicht mehr sagen darf, und die darum ihren S.-Fischer-Verlag vielleicht sogar verlassen hätte, hätte der sie nicht hinausgeworfen, weil Maron nebenher in einem Kleinverlag veröffentlicht hatte, der Leuten nahesteht, die ihrerseits finden, man dürfe in diesem verjudeten oder wenigstens versifften Land keine aufrechte, nationale Meinung mehr haben.

Bei Hoffmann und Campe, ihrem neuen Verlag, dem vielleicht nicht jede Meinung willkommen, aber die von Monika Maron egal ist, beginnt Monika Maron die Reihe ihrer Veröffentlichungen also mit einer Erzählung über »Bonnie Propeller«, ihren neuen Hund. Den hat sie sozusagen im Internet bestellt und will ihn gleich wieder zurückgeben, weil er so hässlich...