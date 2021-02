Ein bisschen wie vor 2008

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat für das vergangene coronainfizierte Geschäftsjahr 2020 nach Jahren satter Verluste zum ersten Mal seit 2014 einen Gewinn verkündet. Da könnte man meinen, die immer noch größte Bank im Land könne wieder an vergangene Zeiten vor der Finanzkrise anknüpfen. Zumal manches so ähnlich klingt wie damals: Das Investmentbanking (also der Handel mit Unternehmen, die Emissionsbegleitung von Anleihen und der Handel damit) hat den ganzen Gewinn erbracht. Die übrigen Bereiche (Privatkunden, Kreditvergabe an Unternehmen) haben entweder wie zuvor Verlust gemacht oder wie die Vermögensverwaltung ihr dünnes Ergebnis etwas verbessert. So ähnlich war das vor 2008 auch, nur auf insgesamt viel höheren Niveau. Was waren das für herrliche Zeiten, als die »Deutsche«, wie sie in den USA und London genannt wird, sich noch mit...