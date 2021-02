Impfstoff für globalen Süden

Am Dienstag hat die medizinische Fachzeitschrift The Lancet eine Studie zum russischen Covid-19-Impfstoff »Sputnik V« veröffentlicht, die dem Vakzin eine hohe Wirksamkeit von 91,6 Prozent sowie geringe Nebenwirkungen bescheinigt. Das ergaben Zwischenanalysen aus der sogenannten Testphase 3 mit rund 20.000 Freiwilligen. Bereits am 18. Januar war in der Russischen Föderation die Massenimpfung mit dem vom russischen Gamaleja-Forschungsinstitut für Epidemiologie und Mikrobiologie entwickelten Impfstoff gestartet.

Inzwischen wurde »Sputnik V« in 16 weiteren Staaten zugelassen, zudem strebt Russland eine Registrierung in der EU an. Noch im August 2020 war Moskau vom Westen für die rasche Zulassung des Vakzins und »mangelnde Transparenz« kritisiert worden. Gegenüber The Lancet gab die Forscherin Polly Roy von der London School of Hygiene and Tropical Medicine an, dass das Ergebnis nun eindeutig und das wissenschaftliche Prinzip der Impfung dargelegt worden sei.

We...