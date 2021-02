Förderung wie im Feudalismus

Am Freitag haben sich die Agrarminister von Bund und Ländern zu einer Sonderkonferenz in Dresden getroffen. Sie sprachen unter anderem darüber, wie ab 2023 die sechs Milliarden Euro an Agrarsubventionen der Europäischen Union verteilt werden sollen. Ergebnisse waren bis jW-Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Am Freitag vormittag verteidigte sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) im Gespräch mit Bayern 2. Auf die Kritik von Umweltverbänden sagte sie, nicht »der Flächenbesitz an sich wird alleine belohnt, sondern auch die Bewirtschaftungsform«. Wer sich nicht an Umweltauflagen halte, dem werde Geld abgezogen, oder er bekomme gar keines, »egal wieviel Fläche er besitzt«. Jeder Euro, der aus Brüssel fließe, werde künftig an Umwelt- und Klimaauflagen gekoppelt.

Bereits am Donnerstag hatte ein Bündnis von Umweltorganisationen im Berliner Regierungsviertel für eine Agrarwende demonstriert. Mehr als 200.000 Menschen hätten sich an der virtuelle...