Feuertod in Kleve bleibt unaufgeklärt

Die Staatsanwaltschaft im nordrhein-westfälischen Kleve hat die Ermittlungen im Fall des unschuldig inhaftierten syrischen Kurden Amad A. endgültig eingestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der 26jährige A. soll im September 2018 ein Feuer in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kleve gelegt haben und war zwei Wochen später in einem Krankenhaus in Bochum an seinen schweren Brandverletzungen gestorben.

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sich viele Menschen an den Feuertod von Oury Jalloh erinnert fühlten, der 2005 in der Zelle des Polizeipräsidiums Dessau verbrannt war. Hinzu kam, dass Amad A. über Wochen hinweg unschuldig inhaftiert worden war (siehe jW vom 26.5.2020). So hatte die Polizei den jungen Mann Anfang Juli 2018 aufgrund des Vorwurfs verhaftet, dass er an einem Baggersee Frauen belästigt ha...