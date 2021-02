Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Ausgerechnet – Apfelsaft 31 Liter Fruchtsaft wurden 2019 durchschnittlich von jedem Konsumenten weggegluckert. Sieben Liter davon waren Apfelsaft. Damit liefern sich Apfel- und Orangensaft seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen als beliebtester Saft der Deutschen. Das Filmteam verfolgte das Getränk von einem Apfelhof bis ins Regal eines Supermarktes. Wollen wir doch wissen! D 2021. WDR, 18.15 Uhr Landgasthäuser ­Alpenküche: Schlierseer Land Oh, wie schön ist es am Schliersee! Und dann auch noch Rehschnitzel mit Serviettenknödel, Lammkotelett mit Bratkartoffeln, Brotzeitbrettl, Rinderfilet auf Wildkräutern, gemischtes Lammbrettl mit Speckbohnen. Pfundig! BR, 19.30 Uhr MIB – Men In Black Der New Yorker Polizist James Edwards verfolgt einen Gangster, der sich als ...

Artikel-Länge: 2374 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen