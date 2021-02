Neue Abgeordnete, alte Traditionen

In den kommenden Tagen erscheint im Hamburger VSA-Verlag der von der Rosa-­Luxemburg-Stiftung Thüringen herausgegebene Sammelband »Das faschistische Echo der Vergangenheit«. Wir dokumentieren daraus die Analyse von Gerd Wiegel zur geschichtspolitischen Strategie der AfD. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Im Januar 2020 wurde der Historiker Stefan Scheil dazu aufgefordert, das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz zu verlassen. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Landtages hatte bestätigt, dass eine Abberufung Scheils rechtlich möglich ist, nachdem SPD, FDP und Grüne zu dem Ergebnis gekommen waren, dass Scheil in seinen Arbeiten geschichtsrevisionistische und wissenschaftlich nicht haltbare Thesen vertritt. Seit vielen Jahren stellt Scheil die Alleinverantwortung Nazideutschlands für den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Frage. Den Überfall auf die Sowjetunion deutet er als...