EU-Technokrat soll’s richten

In Italien haben am Donnerstag die Sondierungsgespräche für eine neue Regierung begonnen. Der am Mittwoch von Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragte Mario Draghi konsultierte dazu die Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien. Dem vergangene Woche zurückgetretenen Premierminister Giuseppe Conte hatte Draghi zuvor einen Ministerposten in seiner Regierung angeboten, was dieser jedoch abgelehnt habe.

»Der Italiener, der Europa gerettet hat«, sei von Anfang an in der Debatte, die mit dem Rücktritt Contes begann, als der »einzige gesehen, der in der Lage ist, den Strang der Konfrontation zu lösen«, so die Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag. Brüssel nimmt mit der Berufung Dra...