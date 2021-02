Re: Wir halten die Stellung!

Die zweite Coronawelle hat Europa im Griff. Trotz Kontaktbeschränkungen und Shutdowns halten viele dort die Stellung, wo es nicht anders geht, weil der Laden weiterlaufen muss. In vier Ländern schildern Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie sie die zweite Welle erleben und was besonders schwierig ist. Aber auch, was sie motiviert und woraus sie Hoffnung schöpfen. Und das ist jedenfalls nicht oder in lächerlich geringem Maße eine materielle Anerkennung für ihr Opfer; und ob das nun schlicht die endgültige Niederlage der Beschäftigten im Realsektor bedeutet oder das Fanal des kommenden Aufstandes – das wissen wir nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt – auch an Corona. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Wissen vor ach...