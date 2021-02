Die Wut der Straßen

Mit den Protesten im Dannenröder Wald hat sich die Klimagerechtigkeitsbewegung weiter ausdifferenziert. Machtvoll trat im Herbst eine Antiautobahnbewegung auf, ihr Slogan: »Wald statt Asphalt«. In klirrender Kälte zogen über Wochen Hunderte in den »Danni«, um die teils 200 Jahre alten Bäume zu schützen, die für den Ausbau der A 49 abgeholzt werden sollten. Trotz Kälte und Schnee platzte das Widerstandscamp in der Ortschaft Dannenrod in der hessischen Provinz aus allen Nähten. Selbst über Weihnachten und Neujahr hielten die Proteste an, und für das Frühjahr sind weitere Aktionen geplant.

Noch während Polizisten sich durch den verbarrikadierten Wald kämpften, erschien ein erstes Heft aus der Bewegung: Road Raging (deutsch: Aggression im Straßenverkehr...