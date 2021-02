Girl

Manche wollen was werden, von dem andere nicht wollen, dass sie es werden. Im Grund geht die Menschheit immer so voran, gegen Widerstände, dialektisch. Wenn keine Revolution ist, hat der Dichter Ronald M. Schernikau gefragt, was macht dann der Künstler? Na – Kunst, hat er geantwortet. Das 15jährige Transgender-Mädchen Lara strebt eine Karriere als Ballerina an und besucht dafür eine berühmte Ballettakademie. Sie nimmt Hormone, um sich auf ihre geschlechtsangleichende Operation vorzubereiten. Sie ist frustriert durch das zähe Fortschreiten des Prozesses, wird von ihren Mitschülern gequält und droht, unter dem Leistungsdruck ihrer Ausbildung zu zerbrechen. Wie Kunst funktioniert, gerade Hochleistungskunst – auch das wird übrigens gerade neu ausgehandelt. Es gab schon schlechtere Zeiten f...