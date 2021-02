Rotlicht: Hedgefonds

Der Hedgefonds Melvin Capital hat bei seiner Auseinandersetzung mit anderen Spekulanten um Gamestop-Aktien allein im Januar 53 Prozent des ursprünglich eingesetzten Anlagekapitals von 12,5 Milliarden Dollar verloren. Der Hedgefonds hatte auf fallende Kurse gesetzt.

Hedgefonds gibt es in den USA schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings waren sie viele Jahrzehnte lang Randerscheinungen der Finanzszene. Eigentlich gehört dieses Nischendasein sogar zu ihrem wichtigsten Charakterzug. Das »Hedge« in ihrem Namen sollte darauf hinweisen, dass sich der Anleger mit einer Investition in einen solchen Fonds gegen Schwächeanfälle des gewöhnlichen Kapitalmarktes absichern kann. »To hedge« heißt im Englischen absichern und hat ursprünglich mit der Hecke (englisch: hedge) zu tun, die eine Wiese oder einen Acker sichert und begrenzt. Ein Hedgefonds war demzufolge ein Fonds, der nicht in die üblichen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien investiert.

Es ist g...