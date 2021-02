Williams, Martens, Ambé, Nommsen

Früher als ihre männlichen Kollegen ziehen sich Schlagersängerinnen aus dem anstrengenden Showgeschäft zurück und geraten in Vergessenheit. So erging es auch der Münchnerin Christa Williams, die 1959 beim Grand Prix der Eurovision immerhin den 4. Platz belegt hatte, in Filmen neben Marika Rökk, Hans Moser und Theo Lingen spielte und mit »Vaya con dios« ihren wohl größten Plattenerfolg feierte. Sie starb 2012, am Freitag wäre sie 95 geworden.

Noch sehr gegenwärtig ist Elke Martens, die ebenfalls am Freitag Geburtstag hat – den 65. Die Dresdner Lehrertochter Elke Gierth wollte zunächst einen ähnlichen Weg einschlagen, aber sie ging dann erst mal an die Dresdner Musikhochschule. Gierke trat mit der Gruppe Schicht auf und in der Talenteshow »Spr...