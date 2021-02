Keine Erfolgsgeschichte

Kein anderes Land hat seit Beginn der Covid-19-Seuche so viele Tage im Lockdown verbracht wie Israel. In keinem anderen Land wurden, gemessen an der Einwohnerzahl, so viele Menschen in kürzester Zeit gegen das Coronavirus geimpft. Bis zum Montag war 3,2 Millionen Israelis die erste Dosis gespritzt worden. 1,8 Millionen Menschen hatten auch schon die zweite Impfung bekommen. Das sind mehr als dreimal so viele wie in Deutschland, das fast zehnmal so viele Einwohner hat wie Israel.

In deutschen Medien wird das als große Erfolgsgeschichte präsentiert. Aber noch sprechen die Tatsachen dagegen. Israel hat im Verhältnis mehr als dreimal so viele festgestellte »aktive Fälle« wie Deutschland, die Tageszahl der positiv Getesteten ist seit Beginn des dritten Lockdowns am 27. Dezember kaum zurückgegangen. Das ist nach Darstellung des israelischen Gesundheitsministeriums auffallend anders als während des ersten und zweiten Lockdowns von März bis Mai und von Mitte Septe...