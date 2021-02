»Spahn will Gesundheitsdaten zugänglich machen«

Das Bundessozialgericht in Kassel urteilte am 20. Januar, dass gesetzlich Versicherte von ihrer Krankenkasse keinen Versicherungsnachweis auf Papier als Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte (EGK) verlangen können. Steht die Aktion »Stoppt die E-card« somit vor dem Aus?

Sicher nicht. Viele möchten nicht, dass ihre Krankenakten mit sämtlichen Gesundheitsdaten auf zentralen Servern landen, auf die Krankenkassen und Dritte Zugriff haben. Unser Verein Patientenrechte und Datenschutz lehnt alles ab, was in diese Richtung geht. Die Kassen verfügen sowieso über mehr sensible Daten als jede andere Institution: zu Krankheiten, Behandlungen, Einkommen, Arbeitsplätzen und Anschriften. Auf unserer Webseite stellen wir einen Anfragegenerator zur Verfügung, über den bereits mehr als 1.000 Menschen von ihrer Kasse wissen wollten, welche Daten dort genau gespeichert sind. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, entwickelt unermüdlich neue Pläne, um diese Gesundheit...