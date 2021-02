Wer will diesen Job?

Ein spannender Klassenkampf elektrisiert die dritte Liga, sowohl im oberen Drittel der Tabelle als auch im unteren. So eng sind die Abstände. Die harten englischen Wochen auf tiefem Winterrasen fordern mental und körperlich ihren Tribut; Physis und Mannschaftsgeist sind daher gefragter denn je. Zudem hagelt es aufgrund der widrigen Platzverhältnisse zunehmend Spielabsagen, die kurzfristig zwar eine Verschnaufpause bieten, im ohnehin eng getakteten Kalendarium aber für weitere terminliche Belastungen sorgen dürften. Besonders auf den Rängen 12 bis 20, die nur vier Punkte trennen, geht die Angst um, in die »Bedeutungslosigkeit« der Regionalliga abzurutschen, was für die Vereine vor allem den finanziellen Absturz bedeuten würde, gebrochene Fanherzen inklusive.

In Kaiserslautern, derzeit Platz 16, brennt der »Betze« (früher Synonym für Leidenschaft ohne Ende) schon seit Jahren auf Sparflamme. Und keiner will’s gewesen sein. Schuldig gesprochen wi...