Hallo, Diktator

Orban, die EU und die Rechtsstaatlichkeit

Seit Sommer 2020 kämpft die Mehrheit der EU-Staaten dafür, die Vergabe von EU-Mitteln an Bedingungen zu knüpfen. Dagegen wehrt sich der ungarische Premierminister. Mit seinem erpresserischen Veto stürzt Viktor Orban die EU in eine tiefe Krise, bis Merkel vermittelt. Handelt es sich dabei um Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Autokraten? Wer Kinder in Bosnien frieren lässt, hat den moralischen Kompass eh schon lange auf den Müll geworfen.

Arte, 20.15 Uhr

Boom und Crash

Menschenleben sind in dieser Gesellschaftsordnung wenig wert. Mit Rohstoffen wird spekuliert. Weltweit profitieren Konzerne davon, die Beträge für das, was Menschen unbedingt zum Leben benötigen, immer weiter nach oben zu trei...