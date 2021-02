Marsaleks guter Draht

Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Montag berichtete, hatte Jan Marsalek, der untergetauchte Ex-Wirecard-Vorstand, auch während seiner Flucht Kontakt zum österreichischen Geheimdienst. Wenn er sich aus seinem Versteck meldete, benutze er das Codewort »Schaukelfigur«, damit sei klar gewesen, dass es sich wirklich um Marsalek handelte. Der gesuchte frühere Topmanager soll sich mehrmals gemeldet haben, nachdem sich am 19. Juni 2020 seine Spur auf dem Flughafen in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, verloren hatte.

So jedenfalls berichtete es der ehemalige österreichische Verfassungsschützer Martin W. heimischen Ermittlern. Der Agent ist seit einigen Jahren einer der engsten Vertrauten seines Landsmannes Marsalek. Dem früheren Abteilungsleiter im österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT) wird von der Wiener Staatsanwaltschaft unter anderem vorgeworfen, dem Wirecard-Manager bei seiner Flucht geholfen z...