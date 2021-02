»Sie sind Schikanen stärker ausgesetzt«

Die Polizei in Offenbach hatte in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember Wohnungslose aus einem zuvor leerstehenden Wohnhaus geräumt. Wie geht es den Menschen jetzt?

Wir haben den Kontakt zu ihnen verloren und wissen nicht, wo sie sich aufhalten; ob sie etwa in Gärten oder Parks Unterschlupf gesucht haben. Nach Augenzeugenberichten hatte die Polizei drei Menschen aus dem Haus geräumt, das seit 2019 nach einem Brand leer stand und in dem sie Zuflucht gesucht hatten. Polizistinnen und Polizisten waren über ein Gerüst ins Gebäude gekommen, hatten sie herausgeholt und ihre Personalien aufgenommen. Weil ab 21 Uhr in der Stadt wegen der Pandemie Ausgangssperre galt, konnten wir sie nicht unterstützen, keiner durfte raus. Aber diese wohnungslosen Menschen wurden dem Winter und der Nacht ausgesetzt. Die Stadt Offenbach behauptete, die Polizei habe ihnen eine Unterbringung woanders angeboten, was die Betroffenen abgelehnt hätten. Aus unserer Sicht ist das eine rein...