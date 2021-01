Krieg der Welten

Ein US-Wissenschaftler namens Arik Kershenbaum hat kürzlich ein Buch mit dem schönen Titel »The Zoologist’s Guide to the Galaxy« veröffentlicht. Er geht davon aus, dass auch Lebewesen anderer Welten sich nach dem Prinzip der Evolution entwickelt haben und insofern so anders als wir gar nicht sein müssen. Warum sie dann, wenn sie uns erreichen können, eine Invasion der Erde vorbereiten sollten, wie in diesem Klassiker imaginiert, bleibt rätselhaft. Mit Dakota Fanning, Tom Cruise. USA 2005.

Kabel eins, 20.15 Uhr

