Düsterer Ausblick

Der in den vergangenen Jahren in Washington viel gescholtene Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, hat die Amtszeit Donald Trumps im Weißen Haus überstanden. Am Kurs der Notenbank ändert sich aber erst mal nichts, wie die Beschlüsse der Fed-Sitzung vom Mittwoch zeigen. Die katastrophale Wirtschaftslage lässt eine Abkehr von der lockeren Geldpolitik nicht zu.

So war die Zahl der von Erwerbslosigkeit Betroffenen im Dezember erstmals seit über einem halben Jahr wieder gestiegen. 140.000 Beschäftigte hatten binnen eines Monats ihren Job verloren. Die offizielle Erwerbslosenquote liegt damit bei 6,7 Prozent. Zu Beginn der Pandemie lag sie bei 3,5 Prozent. Die erhoffte Fortsetzung des zwischenzeitlichen Wirtschaftsaufschwungs vom Sommer 2020 blieb aus: Wie die jüngsten Zahlen aus Washington zeigen, ist die US-Ökonomie im Gesamtjahr 2020 um 3,5 Prozent geschrumpft. So schlecht war es zuletzt 1946 gelaufen. Bei der Fed hieß es am Mittwoch, »d...