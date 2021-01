Zum Inhalt dieser Ausgabe | Alles muss raus! Steffen Stierle Es ist nicht lange her, da wurde die Euro-Krise erfolgreich zur Durchsetzung von Regeln genutzt, die immer wieder neue Kürzungs- und Privatisierungsmaßnahmen erzwingen. Doch dann kam Corona. Die Regeln wurden außer Kraft gesetzt, um gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aninvestieren und die Konzerne über Wasser halten zu können.

Längst tobt die Auseinandersetzung um die Verteilung der Krisenkosten. Die Optionen zum Umgang mit den neuen Schulden liegen auf dem Tisch: 1. Alte durch neue Schulden ablösen, investieren und auf Wachstum hoffen; 2. Staatseinnahmen steigern, etwa durch eine Vermögensabgabe, höhere Steuern auf Erbschaften, Kapitalerträge usw.; 3. Zurück zur Haushaltsdisziplin: Öffentliche Leistungen runterfahren, Gemeinschaftseigen...

Artikel-Länge: 2382 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen