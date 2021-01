Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Müssen aufdecken, was damals tatsächlich geschah« EuGH verpflichtet Behörden, Aufklärung von Polizeigewalt gegen »S 21«-Proteste zu unterstützen. Ein Gespräch mit Dieter Reicherter Gitta Düperthal Der brutale Polizeieinsatz 2010 im Stuttgarter Schlossgarten gegen Kritiker des Bahnprojekts »Stuttgart 21«, kurz »S 21«, wurde fünf Jahre später für rechtswidrig erklärt. Nach zehn Jahren urteilt nun der Europäische Gerichtshof, EuGH, die Behörden sollten Dokumente dazu bekanntgeben oder begründen, weshalb sie es nicht tun. Was hilft das jetzt noch? Ich habe das Verfahren als Kläger geführt, aber viele Betroffene, etwa Verletzte durch den damaligen rechtswidrigen Polizeieinsatz, wollen ebenso wissen, wer ihn ausgelöst hat. Dies wurde nie geklärt, auch nicht bei zwei Untersuchungsausschüssen dazu im Landtag Baden-Württembergs. Wir sind interessiert an internen Dokumenten, die darüber Aufschluss geben könnten, ob das damalige Staatsministerium und Stefan Mappus, bis 2011 CDU-Ministerpräsident, sich im Ausschuss wahrheitsgemäß geäußert haben. Er behauptete, dass er selber keinen Einfluss auf den Polizeieinsatz genommen habe. Der Verdacht besteht aber, dass e...

