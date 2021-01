Zum Inhalt dieser Ausgabe | Versuchung und Stichelei Frankreichs Linke zerfällt erneut in feindliche Lager: Anne Hidalgo gegen Mélenchon Hansgeorg Hermann Für die französische Präsidentschaftswahl in 15 Monaten wird die Linke sicher keinen gemeinsamen Kandidaten präsentieren. Der Parti Socialist (PS) mit seinem sozialdemokratischen Kurs und die mit deutlichem Abstand weiter links angesiedelte La France Insoumise (LFI) bekämpfen sich schon jetzt. Für den PS wird wohl die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gegen den amtierenden Staatschef Emmanuel Macron antreten, für die LFI hat sich ihr wortgewaltiger Anführer Jean-Luc Mélenchon bereits vor Wochen zum Kandidaten erklärt. Zu erwartendes Ergebnis der Gegnerschaft: Weder Mélenchon noch Hidalgo werden es wohl im Mai 2022 in die Stichwahl schaffen. Im zweiten Wahlgang dürften vielmehr, wie schon 2017, Macron und die Chefin der faschistischen Bewegung Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, um den Sieg ringen. In Umfragen, die Ende des vergangenen Jahres die Pariser Tageszeitungen Le Parisien und Libération ihren Lesern präsentierten, wurden zwar Mélenchon d...

Artikel-Länge: 4056 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen