Widerrede vom Whistleblower

»Der Ibiza-Drahtzieher packt aus«, hieß die Schlagzeile in der Wiener Tageszeitung Der Standard. Der in der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit in Untersuchungshaft sitzende Österreicher Julian H., Produzent des sogenannten Ibiza-Videos, hat sich in zwei Interviews zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Per Telefon äußerte er sich gegenüber Standard sowie Journalisten von Spiegel und Süddeutscher Zeitung (SZ). Die Interviews erschienen zeitgleich Mitte vergangener Woche. Spiegel und SZ hatten im Mai 2019 mit der Veröffentlichung von Teilen des Videos eine Regierungskrise in Österreich ausgelöst, die zum Bruch der Koalition von ÖVP und FPÖ führte. Heinz-Christian Strache verlor seine Ämter als Vizekanzler und FPÖ-Chef. In dem im Sommer 2017 heimlich in einer Villa auf Ibiza aufgenommenen Video hatte er sich anfällig für Korruption gezeigt.

In den Interviews bestätigt Julian H., dass er das »Ibiza-Video« produziert hat, bezeichnet aber weitere Vorwürfe, mit dene...