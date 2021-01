Klüngel und Seuche

Im August 1892 kam es in Hamburg zum letzten großen Choleraausbruch in Deutschland. Begünstigt wurde er durch Versäumnisse des Senats und der Bürgerschaft, die sich jahrzehntelang nicht auf den Bau einer Filteranlage für Trinkwasser hatten einigen können. Unter den deutschen Großstädten hatte die Hafenstadt den höchsten Anteil an unhygienischen Kellerwohnungen. Der Bakteriologe Robert Koch, den die Reichsregierung nach Ausbruch der Seuche entsandte, meinte bei einer Besichtigung des Gängeviertels: »Ich vergesse, dass ich in Europa bin.« Er ordnete die Abriegelung des Hafens, Schulschließung und Einstellung des Verkehrs mit Hamburg an. Einzige handlungsfähige Organisation war die SPD, die z. B. auf Flugblättern Verhaltensratschläge an alle Haushalte verteilte. Die Epidemie flachte im Oktober ab, rund 8.600 Menschen starben an ihr. Franz Mehring kommentierte die Zustände am 31. August in der sozialdemokratischen Zeitschrift Neue Zeit. Ein Auszug:

Die düstere...