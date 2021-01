Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Januar 2021, Nr. 25

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Israel schafft Fakten Palästina: Bevölkerung der Siedlungen auf besetztem Gebiet wächst stetig Jakob Reimann Im vergangenen Jahr ist die Bevölkerungszahl in den israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland um 2,6 Prozent auf 475.481 gestiegen. Das geht aus einem Bericht der Organisation »West Bank Jewish Population Stats« vom Mittwoch hervor, der jW vorliegt. Die vom ehemaligen Knessetabgeordneten Ya‘akov Katz gegründete Organisation dokumentiert seit 2009 als erste Einrichtung akribisch die Bevölkerungsentwicklung im besetzten Westjordanland, aufgeschlüsselt nach allen 128 Siedlungen. 1977 hatte Katz selbst eine Siedlung gegründet und war unter dem damaligen Minister für Wohnungsbau, Ariel Scharon, Anfang der 1990er für den Bau von mehr als 35.000 Häusern in den Siedlungen verantwortlich. 2009 betrug die Zahl israelischer Siedler noch 296.000 und stieg in den elf Jahren bis 2020 um 61 Prozent, während die israelische Gesamtbevölkerung im selben Zeitraum nur um 24 Prozent wuchs. Im vergangenen Jahr war die Zunahme der Siedlerbevölkerung etwas geringer als ...

Artikel-Länge: 3948 Zeichen

