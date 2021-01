Strategie dahinter

Große Teile der polnischen Öffentlichkeit haben mit Empörung oder Unverständnis darauf reagiert, dass das Verfassungsgericht jetzt die Frage der drastischen Einschränkung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch auf die Tagesordnung gesetzt hat. Verbreitet ist die Auffassung, PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski wolle die öffentliche Aufmerksamkeit vom Versagen der Regierung gegenüber der Pandemie und der schleppenden Impfkampagne ablenken.

Die Schwäche dieses Arguments liegt darin, dass der PiS-Kurs in der Abtreibungsfrage die ohnehin Kritischen in ihrer Empörung nur bestärkt, während sich erst noch herausstellen muss, ob das der PiS nahestehende Publikum angesichts des absehbaren Zusammenbruchs Tausender kleinbürgerlicher Existenzen und drohender Jobverluste so weit von den eigenen Erfahrungen zu abstrahieren bereit ist, dass es sich diese Ersatzdebatte aufdrücken lässt.

Denn in der Abtreibungsfrage ist die PiS gesellschaftlich in einer Minderheitenposition. Bei Umf...