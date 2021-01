Re: Geschäft mit dem Babyglück

Auch dieser Geschäftszweig dürfte unter Corona leiden: das Leihmütter-Business in der Ukraine. Seit 2010 bringen dort Frauen Kinder für zahlende Kunden auf die Welt. Die Reporter suchen in der Ukraine eine Fruchtbarkeitsklinik auf und treffen Leihmütter, die sehr selbstbewusst darüber sprechen, warum sie ihren Körper vermieten. Und wir lernen ein deutsches Paar kennen, das in die Ukraine reist, um ein Kind abzuholen – und die Sendung lässt auch Kritikerinnen zu Wort kommen. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Veteran

Wenig hört man in der Regel aus unserem Nachbarland Tschechien. Da sehen wir hier um so gespannter hin: Nach 20 Jahren in der französischen Fremdenlegion kehrt Martin in seine Heimat zurück. Dort muss er von seiner inzwischen verheirateten Schwester erfahren, dass seine Mutter gestorben ist. Martin wir...