Vorbild Straße

Die großen Bauernproteste in Indien, von denen selbst hierzulande wenigstens rund um Weihnachten Notiz genommen wurde, halten an. Dabei hat der Oberste Gerichtshof des Landes am 12. Januar ein Urteil gefällt, mit dem das im Vorjahr vom Parlament beschlossene Paket von drei neuen Agrargesetzen außer Kraft gesetzt wurde. Doch die Reform ist mit dem Urteil nicht vom Tisch, weswegen etliche Zehntausend Aktivisten weiter in der Januarkälte am Rande von Delhi ausharren und am Dienstag, dem Tag der Republik, zum Teil bis ins Zentrum der Hauptstadt vorstießen. Die Gesetze wurden von der höchsten juristischen Autorität nicht per se als illegal eingestuft, sondern nur wegen Bedenken vorläufig außer Kraft gesetzt. Die endgültige Klärung des Sachverhalts steht noch aus – deshalb wollen die Protestierenden nicht weichen. Am zurückliegenden Wochenende wiesen die Sprecher des Protestbündnisses einmal mehr einen Kompromissvorschlag der Regierung zurück. Die hatte angebot...