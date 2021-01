Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eva ist wieder da Cristina Branco lässt ihr Alter ego das Lied der Freiheit singen Harald Justin Faschismus? Nimmer. Für Freiheit und Frauenrechte? Immer. Nun zurück zur Musik. Die portugiesische Sängerin Cristina Branco gilt als Neofadista und hat für ihr aktuelles Album ihr Alter ego Eva aktiviert. Eva gibt ihr die Freiheit, jenseits des Fado musikalische Grenzen zu erweitern. Fado ist, das muss man wissen, die Sehnsuchtsmusik Portugals und auch wegen seiner Mollastigkeit mit Flamenco, Blues und Wienerlied verwandt. Da darf schon mal in den Rotwein geschluchzt werden. Lange galt Fado, die Musik der armen Leute Lissabons, mit seinem von Puristen konservierten Repertoire als Begleitmusik der klerikalfaschistischen Salazar-Diktatur. Wer jung war, der hörte in den 1970ern Jazz und Rock, nicht Fado. Branco wuchs mit der Musik von Billie Holida...

