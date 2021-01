Arbeit ohne Ausweg

Arbeit kann vor Armut schützen, aber sie kann sie auch festschreiben. Dass Arbeit und Armut keine Gegensätze sein müssen, hat das Statistische Bundesamt am Donnerstag belegt. Danach sind rund 3,1 Millionen Menschen trotz Arbeit von Armut bedroht oder betroffen. Überdurchschnittlich trifft das z. B. erwerbstätige Alleinerziehende – zu mehr als einem Fünftel. Dass Einkommen nicht mehr zum Leben reichen, kommt nicht von ungefähr: Der forcierte Ausbau des Niedriglohnsektors hat dazu geführt, dass mehr als ein Fünftel der abhängig Beschäftigten für Niedriglöhne arbeiten müssen. Viele geringfügig Beschäftigte haben in der Coronapandemie ihren Job verloren, ohne in der Arbeitslosenversicherung Schutz zu finden. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist mit deutlich mehr als sieben Millionen, darunter etwa 4,6 Mi...