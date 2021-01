»Mit Ehrenamtlichen wird die Qualität nicht zu halten sein«

Die Thüringer Landesregierung, Sozialverbände und Landratsämter warben ehrenamtliche Helfer an, um in Pflegeheimen und Krankenhäusern das wegen der Coronapandemie belastete Personal zu unterstützen. Was halten Sie als Gewerkschafter davon?

Schon seit vielen Jahren fehlen Pflegefachkräfte. Die Medien reden stets von »Pflegenotstand«, tatsächlich mangelt es an über drei Jahre hinweg ausgebildeten oder studierten Pflegefachkräften, die eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Pflege leisten. Um ungelernte oder fachfremde Personen einzusetzen, bedarf es eines klaren Delegationskonzeptes und deutlich begrenzter Einsatzbereiche. Fragt sich: Wer arbeitet diese Menschen ein? Wer hat die fachliche Kompetenz und die Zeit dazu? Wer kann beaufsichtigen und, falls Fehler passieren, Haftung und Verantwortung übernehmen? Ich bin selber gelernter Krankenpfleger. Nur eine Fachkraft kann den allgemeinen Gesundheitszustand von Patienten genau beobachten und adäquat reagi...