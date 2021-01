Schlechte Aussichten für Erfurter Drucker

Wie geht es weiter im Erfurter Druckzentrum? Am vergangenen Montag kam die Belegschaft zusammen, um die verschiedenen Handlungsoptionen zu diskutieren. Denn zwischen dem Inhaber, der Funke-Mediengruppe, und Beschäftigtenvertretern gibt es »keine Annäherung der Positionen«, so Jan Schulze-Husmann, zuständiger Tarifsekretär von Verdi, am Mittwoch gegenüber jW. Mit großer Mehrheit habe man sich dafür entschieden, nicht gleich in Sozialplanverhandlungen zu treten, sagte Schulze-Husmann weiter. »Die Belegschaft hat sich darauf verständigt, dass als nächster Schritt die Einigungsstelle angerufen werden soll.«

Damit wird erst einmal der übliche Weg gegangen, wenn sich in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten Unternehmen und Betriebsrat nicht einigen können. Das im Betriebsverfassungsgesetz festgeschriebene Organ wird sich also die Schließungspläne der Funke-Bosse genau anschauen müssen – und das schafft den Betroffenen Luft, um die weitere Mobilisierung zu pl...