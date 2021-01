Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unter lebenden Toten Ein Land im Würgegriff westlicher Sanktionspolitik. Eine Reportage aus Syrien Karin Leukefeld Syrien Ende Dezember 2020. Der strahlend blaue Himmel wölbt sich über dem Antilibanon-Gebirge nordwestlich von Damaskus. Nach langen Wartestunden ist es gelungen, den Tank des Wagens mit ausreichend Benzin zu füllen, im Kofferraum steht ein alter Blechkanister mit weiteren 20 Litern Ersatz. Wir sind auf dem Weg Richtung Norden. Auf der Reiseroute stehen Orte mit alteingesessener christlicher Bevölkerung: Maalula, Homs, Tadmur und Karjatain und schließlich Aleppo. Ein Besuch im Kloster Deir Mar Musa wird von der Klostergemeinschaft abgelehnt: »Wir empfangen niemanden«, sagt Schwester Huda am Telefon. »Das ist eine Sicherheitsmaßnahme gegen das Coronavirus.« Corona? »Egal!« »Corona gibt es nicht«, meinen hingegen viele in Syrien, wenn man mit ihnen über das Virus spricht. Es sei nur ein weiteres Mittel, um Syrien und der Region zu schaden. Gemeint sind die geschlossenen Grenzen zu den Nachbarländern. Die Grenze zum Libanon war während des Krieges nie geschlos...

