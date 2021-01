Keine Illusionen in der Wüste

Seit mehr als zwei Monaten gibt es kaum einen ruhigen Tag in der Westsahara. Am Sonnabend beschoss die sahrauische Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario nach eigenen Angaben den wichtigen Grenzübergang von Guerguerate zwischen der Westsahara und Mauretanien mit mehreren Raketen. Immer wieder kommt es zu nadelstichartigen Angriffen der sahrauischen Kämpfer auf den 2.700 Kilometer langen Grenzwall, der die marokkanisch kontrollierten Gebiete der Westsahara von dem befreiten Territorium trennt. Nach Angaben des sahrauischen Verteidigungsministeriums seien auch am Sonntag, dem 74. Tag in Folge, marokkanische Besatzungstruppen an verschiedenen Orten entlang des »Walls der Schande« angegriffen worden. Marokko hingegen dementiert diese Meldungen. Die Situation sei weitgehend unter Kontrolle, alles andere sei Teil des üblichen Propagandakrieges der Polisario.

Offiziell erklären sich beide Seiten bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Doch hat die »int...