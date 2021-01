Umweltschutz: Nein, danke

Die Coronapandemie hat nun auch die deutsche Automobilindustrie in die Krise gestürzt. Auf seiner am Dienstag online durchgeführten Jahrespressekonferenz erklärte der Verband der Automobilindustrie (VDA): Die Branche schaue mit Sorge auf das laufende Jahr, und erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Entspannung zu rechnen.

Verbandspräsidentin Hildegard Müller erklärte 2021 zum Schicksalsjahr der Industrie in Deutschland und Europa. »Wir stehen an einem Wendepunkt, der die Richtung der folgenden Dekaden vorgibt«, sagte sie. Was sie meinte, ist der Umbau der Branche hin zu mehr Elektromobilität, den sich die Branche nach eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren rund 150 Milliarden Euro kosten lassen will.

Damit das aber funktionieren kann, müsse die Coronapandemie schnell überwunden werden. Doch die »gesamte deutsche Automobilindustrie sieht die Coronaentwicklung weiter mit großer Sorge«, sagte Müller. Die Unternehmen täten alles, um das Infektionsrisiko in...