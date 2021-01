Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Getrennt durch Stacheldraht Jugendjahre im KZ Gusen Die Geschichten zweier Jugendlicher werden hier erzählt, die beide im oberösterreichischen KZ Gusen inhaftiert waren: Der Slowene Dusan Stefancic wurde im Sommer 1944 nach Gusen deportiert. Nur einen Steinwurf davon entfernt lebte der zwei Jahre jüngere Walter. Sein Vater war der SS-Hauptsturmführer Karl Chmielewski. Im Mai 1945 wurde Walter von den Amerikanern in Kriegsgefangenschaft genommen. Parallele Leben, altes Genre. D 2020. 3sat, 20.15 Uhr Diskrete Kreise Erfolg- und reich im Osten Es sind nur ganz wenige DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die gleich nach 1990 Firmen gründeten. Zwei Unternehmer erzählen ihre Geschichte: Dr. Holger Födisch aus Makranstädt in Sachsen und Christian Grötsch aus Jena. Die »Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG« stellt Messgeräte unter anderem für Feinstaubmessungen her und exportiert weltweit. Christia...

