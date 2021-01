Zartmann, Reuter, Maetzig

Jürgen Zartmann hat Humor, das sah man etwa daran, dass er sich in dem Defa-Lustspiel »Nelken in Aspik« 1976 als Oberwachtmeister Schwanenkauz selbst parodierte – eine Anspielung auf den TV-Dreiteiler »Der Leutnant vom Schwanenkietz«, in dem er den Prototyp eines Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei gespielt hatte. Zartmann, der morgen 80 wird, verließ seine Heimatstadt Darmstadt als Kind, wuchs in Leipzig auf, wo er in seiner Klasse FDJ-Sekretär wurde und in Sport der Beste war. Das kam ihm nach der Schauspielschule zugute: Er spielte im Ensemble des Fernsehens der DDR (DFF) oft abenteuerliche Rollen in Produktionen wie »Das Geheimnis der Anden« (1972), »Stülpner-Legende« (1973), »Zur See« (1977) oder »Front ohne Gnade« (1984), wo er seine Frau Christine kennenlernte. In den 90er Jahren konnte er in der Soap »Verbotene Liebe« Popul...