Geistesakrobaten des Tages: Polizei und Presse

Einmal wird in Berlin eine junge Frau in ihrer eigenen Wohnung von der Polizei erschossen – sie hatte das Pech, links zu sein. Ein andermal, nur wenige Monate später, dringen randalierende Neonazis und »Reichsbürger« ungeschoren bis an die Tür des deutschen Parlaments vor. Das hat gar nichts miteinander zu tun? Oh doch – und zwar wegen der Polizei. Und wegen der Presse.

Doch der Reihe nach – tauchen wir zunächst ein in den enigmatischen Mikrokosmos des Bundeskriminalamtes. Das hatte im November in einem geheimen (und nun geleakten) Gutachten herausgefunden, dass bei den »Querdenkern«, die i...