Zum Inhalt dieser Ausgabe | Minister auf Lobbytour Immobilienwirtschaft und Peter Altmaier (CDU) kritisieren Mietendeckel und drohende Enteignung Philipp Metzger Am Dienstag fand der traditionelle Neujahrstalk der Immobilienwirtschaft statt. Allerdings mussten aufgrund der Coronapandemie alle Opfer bringen: Der Sektempfang am Buffet fiel dieses Jahr aus. Ganz ohne Lachshäppchen und andere Köstlichkeiten fand die Veranstaltung dieses Jahr online statt. Stargast bei diesem Lobbyistentreffen war Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dem rund 700 Manager aus der Branche lauschten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Zentralen Immobilienausschuss (ZIA), dem Bundesfachverband der Immobilienverwalter (BVI) und dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Besonders konfrontativ ging es nicht zu, man war schließlich unter Freunden. So wurde Altmaier immer wieder gelobt, dass er die Interessen der Immobilienkonzerne gut vertreten würde. Der Präsident des ZIA, Andreas Mattner, dankte Altmaier gleich zu Beginn für seine »klaren Worte«, die er im vergangenen Jahr gewählt hatte, als er den Mietdenkdeckel als »sozialistische ...

