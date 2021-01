Wachstum nur im Osten

Erstaunlich selbstkritisch hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede am Dienstag beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum gegeben. Zwar könne die Bundesregierung im Kampf gegen die Coronakrise auf »solide Finanzen« aufbauen, erklärte sie; doch gebe es ernste Mängel – so etwa bei der »Digitalisierung unserer Gesellschaft«. Das zeige sich in der Coronakrise unter anderem an mangelnder Vernetzung der Gesundheitsämter, aber auch im Bildungssystem. Vor allem aber seien die Abläufe in der staatlichen Praxis oft sehr bürokratisch geworden: »Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig.« Da gelte es »nachzuarbeiten«.

Von Repräsentanten Deutschlands und der EU waren auf dem Weltwirtschaftsforum schon zuvor eher skeptische Einschätzungen zu hören gewesen. »Wir sind in einer kritischen Situation«, hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geurteilt: Es gebe »eine weltweite Rezession«. Die ärmsten Länder würden davon wohl am härtesten ...