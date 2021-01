»Wir sind alle Romana«

Kurz vor Weihnachten sprach das Hamburger Asklepios-Klinikum Sankt Georg die Kündigung gegen die Krankenschwester Romana Knezevic aus (jW berichtete am 30. Dezember 2020). Der Grund war ein Interview mit Knezevic im Norddeutschen Rundfunk (NDR). Dort hatte sie über die Auswirkungen des Personalmangels in ihrer Klinik berichtet. Insbesondere die enormen Kürzungen hätten dazu geführt, dass es an Reinigungs- und an Pflegekräften fehle, hatte Knezevic geschildert. Es käme sogar dazu, dass sterbende Coronapatienten allein bleiben müssten.

Schon tags darauf hatte die Asklepios-Klinik ihrerseits die Vorwürfe im NDR zurückgewiesen. Kurz vor Jahreswechsel war dann die Kündigung gegen die Sprecherin der »Hamburger Krankenhausbewegung« und Verdi-Aktive ausgesprochen worden, weil sie angeblich Unwahrheiten über Asklepios verbreite, wie der Konzern der Presse gegenüber...