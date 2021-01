Schuss in der Nacht – die Ermordung Walter Lübckes

Am 1. Juni 2019 gegen 23.30 Uhr fällt der Schuss, der eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik bedeutet. In der hessischen Kleinstadt Wolfhagen-Istha wird in dieser Nacht der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet, während nur wenige Meter weiter die jährliche Weizenkirmes die Bewohner in Feierlaune versetzt. Es ist eine DNA-Spur an der Kleidung von Walter Lübcke, die am 15. Juni 2019 die Ermittler zu dessen mutmaßlichem Mörder führt: Stephan Ernst. Am Freitag soll das Urteil im Prozess gegen ihn fallen.

HR, 20.15 Uhr

Quarks

Der Coronaimpfstoff! Schnell, effektiv, sicher?

Falsche Fragen, zum Teil: Der Impfstoff ist effektiv und sicher – aber er ist eben nicht schnell da. Außerdem wird im Experiment gezeigt, was passieren könnte, wenn nur noch Menschen mit Impfung in Hotels, Restaurants oder Kinos gelassen werden. D 2020.

WDR, 21.00 Uhr

