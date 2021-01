Daheim ausgebeutet

Ab dem morgigen Mittwoch müssen »Arbeitgeber überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist«. So steht es in der Arbeitsschutzverordnung, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) infolge des in der Vorwoche getroffenen Bund-Länder-Beschlusses für einen noch einmal verschärften Shutdown erlassen hat. Nach Schätzungen des Instituts of Labor Economics (IZA) arbeiten derzeit rund 25 Prozent aller bundesweit Beschäftigten von zu Hause aus. Die Forscher rechnen damit, dass bei einer Steigerung um zehn Prozentpunkte die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus im Februar um »gut ein Viertel« zurückgeht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt zwar vom Grundsatz her die Zielrichtung der Maßnahme, mahnt aber Vorkehrungen an, um massenhaften »Lohndiebstahl« zu unterbinden.

Während des ersten Shutdowns im Frühjahr lag die Zahl der Heimarbeiter nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung noch bei 27 Prozent. Im November beim »...