Die Angst abschütteln

»Ich dachte, so ein kleines Ding wie mein Genick werde schnell brechen. Ich dachte an die Soldaten, die auf meine Mutter eingehackt hatten. Was sie uns angetan hatten, galt in Amerika als höchst ehrenwert.« Wir sind fast am Ende des Romans »Tausend Monde« von Sebastian Barry, und diese Gedanken sind die der jungen Lakota-Indianerin Winona, nachdem sie wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war. Sie weiß: »In Amerika brauchst du nur so auszusehen, als hättest du etwas Unrechtes getan – warst du arm, hingst du schnell am nächsten Baum.« Winona heißt eigentlich Ojinjintka, das bedeutet »Rose«. Doch ihre Adoptiveltern, die Exsoldaten Thomas McNulty und John Cole, gaben ihr den neuen Namen, weil der ihnen leichter von der Zunge ging. Die beiden Schwulen, die sich des jungen Mädchens liebevoll annahmen, ihr ein starkes Gefühl von Geborgenheit und Respekt geben, kennen wir bereits aus dem vorherigen Opus des irischen Schriftstellers Barry, »Tage ohne Ende« aus ...