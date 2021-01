Der erste Paukenschlag

Am Donnerstag verstarb der Dramatiker André Müller sen. im Alter von 95 Jahren in Köln. Der Theaterkritiker und enge Freund von Peter Hacks hat das Bühnengeschehen in der DDR intensiv verfolgt. Aus Anlass seines Todes veröffentlichen wir an dieser Stelle leicht gekürzt einen bisher nicht gedruckten, nach 1990 verfassten Aufsatz aus dem Nachlass des Verstorbenen über die komplizierte und doch gewinnbringende Zusammenarbeit des Regisseurs Benno Besson mit dem Dramatiker Peter Hacks, die das DDR-Theater zu Weltrang erhob. Wir danken dem Eulenspiegel-Verlag für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Es waren sieben Paukenschläge, mit denen Benno Besson in den sechs Jahren zwischen 1962 und 1968 in Berlin, der damaligen Hauptstadt der DDR, den Anspruch verkündete, nunmehr zu den bedeutendsten Theaterregisseuren der Welt gezählt zu werden. Sechs davon fanden am Deutschen Theater statt: »Der Frieden« (1962), »Der Tartüff« (1963), »Die schöne Helena« (1964), »Der Drach...