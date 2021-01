Zum Inhalt dieser Ausgabe | Glasnost André Müller sen. Das Neue Denken ist die neue Scheiße. Es löst die alte Scheiße würdig ab. Und alle Blöden jubeln laut, es heiße: Zu neuen Gipfeln steige man herab. * Eng ist jetzt weit. Und Bernstein ist der Sieger. Was stets schon störte, Marx, kommt auf den Müll. Denn fortan frißt nur Pflaumenmus der Tiger, Einfach weil es das Neue Denken will. * Der ganze Klassenkampf, glücklicherweise, Stellt als ein alter Irrtum sich heraus. Verhökert wird, zum Dissidentenpreise, Vergangenh...

Artikel-Länge: 1452 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen